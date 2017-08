Der September naht und damit sind auch neue kostenlose Spiele für "Xbox Live Gold"-Abonnenten am Horizont zu sehen. In einem Video gibt Microsoft das Angebot für Games with Gold im September 2017 bekannt.

Xbox One - Games with Gold September 2017

Xbox 360 - Games with Gold September 2017

Aufgrund der Abwärtskompatibilität können die beiden "Xbox 360"-Spiele zusätzlich auf der Xbox One gespielt werden.

Wer bis jetzt noch nicht die "Games with Gold"-Spiele vom August 2017 wahrgenommen hat, der sollte sich nun beeilen. Das Angebot ist nicht mehr lange gültig.

Forza Motorsport 5 ist die perfekte Vorbereitung auf das kommende Forza Motorsport 7. Der Vorgänger, welcher einer der Launchtitel für die Xbox One gewesen ist, bietet ebenfalls zahlreiche Rennstrecken, Autos und Spielmodi