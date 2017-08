Auf den ersten Blick haben Assassin's Creed und Final Fantasy 15 keine großen Gemeinsamkeiten. Trotz allem, führen Ubisoft und Square Enix diese beiden Spiele nun auf eine einzigartige Weise zusammen. Wie das aussieht, seht ihr im folgenden Video.

Beide Unternehmen haben auf der gamescom angekündigt, dass Spieler, die das Dream Egg beim Moogle Chocobo Karneval erhalten haben, am 30. August ein Assassinen-Outfit für Noctis bekommen. Am daurauf folgenden Tag habt ihr die Möglichkeit, den kostenlosen "Assassin’s Festival DLC" für Final Fantasy 15 zu spielen. Der neue Inhalt schmückt Lestallum mit passenden Symbolen und Bannern.

Auch Ignis, Prompto und Gladio bekommen neue Outfits.

"Es herrscht eine menge Respekt zwischen den beiden Teams und wir könnten uns nicht mehr darüber freuen, die Möglichkeit zu haben, dies in unserer Arbeit zu zeigen." so Game Director Ashraf Ismail von Ubisoft Montreal. Der neue DLC bringt außerdem neue Aktivitäten und Items mit sich. Für das besondere Assassinen-Gefühl ist Noctis sogar mit Assassinen-Fähigkeiten ausgestattet. Tatsächlich, ist es nicht das erste Mal, dass Final Fantasy und Assassin's Creed zusammengeführt werden: Bereits in Final Fantasy 13 gab es die Rüstung von Ezio aus Assassin's Creed - Revelations als herunterladbaren Inhalt.

Assassin's Creed Origins erschein voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Wenn ihr noch ein paar Eindrücke vom neuesten "Assassin's Creed"-Teil braucht, dann schaut euch die obere Bilderstrecke an. Was haltet ihr Crossover zwischen Final Fantasy 15 und Assassin's Creed? Schreibt es uns in die Kommentare!