Der neue Teil der Monster-Saga ist noch nicht einmal veröffentlicht, da redet Ryozo Tsujimoto, seines Zeichens Produzent von Monster Hunter World, bereits mit der englischsprachigen Webseite Polygon über Zusatzinhalte.

Tsujimoto verkündet: "Wir werden weiterhin kostenlose Quests veröffentlichen, genauso wie bisher." Allerdings werdet ihr euch für einen konsolenspezifischen Online-Service anmelden müssen, wenn ihr gemeinsam mit Freunden zocken wollt.

Anscheinend tüfteln die Macher des kommenden Action-Spiels auch an einem neuen System, um die zusätzlichen Inhalte für euch verfügbar zu machen. Monster Hunter World bringt die Reihe nämlich zum ersten Mal seit Jahren zurück auf die stationären Konsolen.

Tsujimoto verrät in diesem Zusammenhang: "Auf tragbaren Systemen ist man nicht immer online [...]. Jetzt, mit den stationären Konsolen, können wir davon ausgehen, dass ihr immer auch online seid, wenn ihr spielt." Somit kämen eher Zusatzinhalte in Frage, die ihr nicht zwingend runterladen braucht, sondern die ihr online spielt.

Denkbar wären laut dem Produzenten Quests, die nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind. Die Hauptstory von Monster Hunter World werde laut Tsujimoto aber nicht unter den Zusatzinhalten leiden und biete denselben Umfang wie vorherige Teile.

Das Spiel erscheint voraussichtlich Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wenn ihr nicht so lange abwarten könnt, schaut doch schonmal in unsere Bilderstrecke rein und verschafft euch einen kleinen Eindruck von dem bestialischen Spielspaß.