Über zehn Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung des Entwicklers Valve ist noch immer kein Half Life 2: Episode 3 beziehungsweise Half-Life 3 in Sicht. Der „Half-Life“-Autor Marc Laidlaw, der Valve erst vor wenigen Monaten nach über 18 Jahren verlassen hat, sprach erst kürzlich über seine ganz persönlichen Pläne für ein Half-Life 2: Episode 3 – nun gibt es Neuigkeiten, die Fans der „Science Fiction“-Reihe aus allen Wolken fallen lassen könnten.

Denn wie die englischsprachige Webseite Engadget berichtet, hat Laidlaw einen Artikel auf seiner persönlichen Webseite veröffentlicht, der den Titel „Epistle 3“ trägt. Was der Text enthält? Nur mal eben so die gesamte, grob zusammengefasste Handlung von Half-Life 2: Episode 3 – mit abgeänderten Namen, darunter „Gertrude Freemont“ anstelle von Gordon Freeman. Laidlaws Seite ist aufgrund des massiven Andrangs übrigens längst in die Knie gegangen.

My website's down for now. I guess fanfic is popular, even a genderswapped snapshot of a dream I had many years ago.