Der SNES-Klassiker und Rollenspiel-Liebling Secret of Mana erhält ein 3D-Remake für PC, PlayStation 4 und PlayStation Vita. In einem ersten Video zeigt Square Enix die kommende Neuauflage:

Das Remake von Secret of Mana bekommt nicht nur eine aufgehübschte 3D-Grafik, sondern auch einen neu aufgenommenen Soundtrack, Sprachausgabe und sanfte Verbesserungen an der Spielmechanik spendiert. Die Entwickler versprechen jedoch, dass der Charme des Originals beibehalten werden soll.

Weitere Details hat Square Enix noch nicht verraten. Secret of Mana soll jedoch am 15. Februar 2018 in digitaler Form für PC, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. In Japan soll die Neuauflage 4.800 Yen kosten, umgerechnet rund 37 Euro.

Secret of Mana gilt als eines der besten japanischen Rollenspiele für das SNES und erzählt die Geschichte von Randi, Primm und Popoi, die sich einem bösen Imperium in den Weg stellen. In den Blickpunkten "Diese Geheimtipps von Square Enix verdienen eine Neuauflage" und "Von diesen 5 Rollenspielen brauchen wir ein HD-Remake, Square Enix!" erfahrt ihr mehr dazu, warum dieses Rollenspiel längst überfällig für diese Behandlung ist!

Das Original-Spiel lässt sich übrigens auch bald noch einmal nachholen: Secret of Mana ist im Spieleangebot des SNES Mini vertreten.

Ein Rollenspiel, welches die SNES-Welt erobert hat: Secret of Mana ist eines der beliebtesten Spiele für die Nintendo-Konsole und Teil zahlreicher Kindheitserinnerungen. In unserer Bilderstrecke gewähren wir euch einen kleinen Einblick.