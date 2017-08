Der vermeintlich beste schwedische Fußballer der Geschichte erhält endlich das, was er verdient: Ein eigenes Videospiel mit ihm in der Hauptrolle. Zlatan Legends versetzt Zlatan Ibrahimovic in ein Zukunftsszenario, bei dem er die Erde in einem intergalaktischen Driftball-Turnier vertreten muss.

(Quelle: Youtube, Isbit Games)

Spielerisch ist Zlatan Legends ein Mix aus Renn- und Sportspiel, bei dem ihr mit Zlatan einen Ball durch einen Level bringen müsst. Erschwert wird der Fortschritt dadurch, dass der Ball sich sehr schnell bewegt und ihr ihn kicken müsst, um bestimmte Hindernisse zu durchbrechen. Die Mechanik erinnert dabei ein wenig an ein späteres Segment aus Ori and the Blind Forest.

Die Geschichte wird derweil in kleineren Comiczeichnungen erzählt, die aufzeigen wie Zlatan in die Hände der Aliens gefallen ist. Natürlich lässt sich das Selbstbewusstsein eines Ibrahimovics davon jedoch nicht aufhalten.

Nebebei dürft ihr euren eigenen Zlatan individualisieren, seine Crew aufrüsten und verbessern, sowie in Mehrspieler-Rennen gegen andere Zlatans antreten. Das Spiel ist ab sofort für iOS als "Free 2 Play"-App verfügbar. Eine Umsetzung für Android-Handys soll in naher Zukunft erfolgen.

Noch mehr spannende Spiele für euer Smartphone stellen wir euch in der Bilderstrecke vor. 2016 war definitiv kein schlechtes Jahr für die Spieleabteilungen von iOS und Android.