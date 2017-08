Passend zur laufenden gamescom 2017 hat Hersteller Bethesda das deutsche Synchronsprecher-Aufgebot von The Evil Within 2 bekanntgegeben. Neben Sascha Rotermund als wiederkehrende Stimme von Protagonist Sebastian befinden sich auch die beiden Youtube-Stars Gronkh und Pandorya mit auf der Liste.

Erik "Gronkh" Range spricht im Spiel den Informatiker Julian Sykes, während seine Partnerin Tatjana "Pandorya" Werth als letzte lebende Zivilistin der Stadt Union zu hören sein wird. Für die beiden "absoluten Horror-Fans", so Bethesda, ist es die erste gemeinsame Zusammenarbeit als Synchronsprecher.

Alleine hat Gronkh unter anderem schon an Just Cause 3 mitgewirkt und war zuletzt außerdem als Joker im Kinofilm The Lego Batman Movie zu hören. Unterstützung erhalten Rotermund, Gronkh und Pandorya durch die beiden Hörbuch-Sprecher Simona Pahl und Martin Sabel. Pahl spricht Juli Kidman, Sebastians Kontakt in der Außenwelt, und Sabel den psychopathischen Bösewicht Stefano.

Wie gut die Synchronsprecher ihre Arbeit gemacht haben, erfahrt ihr spätestens am 13. Oktober. Dann soll The Evil Within 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mehr Infos gibt es übrigens in der Vorschau "The Evil Within 2: Mehr Horror in einer neuen Welt".

