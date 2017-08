Quelle: HBO

Das Ende der siebten "Game of Thrones"-Staffel rückt immer näher. Fans der TV-Serie zu der Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ könnten allerdings einen Grund zur Freude haben. Und dieser könnte das Warten auf die neueste Staffel etwas verkürzen ...

Spieleentwickler und Publisher Bethesda könnte möglicherweise auf den "Game of Thrones"-Zug aufsteigen. Bereits in der Vergangenheit rankten sich Gerüchte um ein "Game of Thrones"-Spiel des "The Elder Scrolls"-Schöpfers.

Die US-amerikanische Handelskette Target listet zurzeit unter dem Namen Bethesda: Game of Thrones ein neues Produkt in ihrem Angebot.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Platzhalter

Die Auflistung könnte ebenfalls ein Spaß des Händlers sein. Allerdings hört sich Bethesda in der Kombination mit Game of Thrones vielversprechend an. Wir dürfen gespannt sein, ob es sich dabei um ein so episches Rollenspielen wie die der "Fallout"- oder "The Elder Scrolls"-Reihe handelt