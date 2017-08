Es ist tatsächlich schon wieder vier Jahre her, seit Microsoft die Xbox One auf den Markt gebracht hat. 2013 kam die Konsole in den Verkauf und sollte auf der Welle des Erfolgs des Vorgängermodells Xbox 360 schwimmen. Seit 2016 gibt es die Variante Xbox One S, eine schlankere Version mit HDR-Unterstützung und 4K Blu-Ray. Das war der Anfang vom Ende für die ursprüngliche Xbox One.

Im US-Store von Microsoft wird die normale Xbox One nicht mehr zum Verkauf angeboten, auf der entsprechenden britischen Seite heißt es, die Konsole sei "nicht mehr auf Lager". Zwar gibt es teilweise noch umgebaute Modelle für knapp 200 US-Dollar im Verkauf (sowohl 500 GB als auch 1 TB), jedoch ist unklar, wie lange das noch der Fall sein wird.

Mit dem Produktions- und Verkaufsstopp der originalen Xbox One bleibt interessierten Käufern zukünftig nur noch die Wahl zwischen der Xbox One S und der kommenden Xbox One X (ursprünglich bekannt als Project Scorpio). Da sich die Vorverkäufe des neuen Modells bisher sehr gut machen, scheint man sich bei Microsoft dafür entschieden zu haben, die Vergangenheit der Konsole langsam abzuschließen.

Das Kundenverhalten scheint auch dahingehend die Akzeptanz zu zeigen, einen höheren Preis für stärkere Leistung zu bezahlen. Das ist zwar alles nachvollziehbar, jedoch mangelt es zurzeit noch an Software, die auch tatsächlich Nutzen aus der Leistung der Xbox One X zieht. Sollte es bei diesem Mangel bleiben, haben Kunden eine tolle, neue Konsole zu Hause stehen, die technisch all ihren Vorgängermodellen überlegen ist, jedoch nur Software abspielen kann, die diese Überlegenheit gar nicht braucht.

Voraussichtlich am 7. November, wenn die Xbox One X erscheinen soll, werden potenzielle Käufer hoffentlich mehr wissen.

Aktuell stehen sich auf dem Kommerz-Schlachtfeld noch die Xbox One S von Microsoft und der Sony-Konkurrent PlayStation 4 Pro gegenüber. In der Bilderstrecke zeigen wir euch einen detaillierten Vergleich. Wie sich das alles im November mit Erscheinen der Xbox One X gestalten wird, bleibt vorerst abzuwarten.