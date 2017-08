Am gestrigen Sonntag, den 27. August 2017, hat der „Early Access“-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds den ersten Platz der Steam-Charts besetzt und mit 877.844 gleichzeitig aktiven Spielern sogar das populäre MOBA Dota 2 geschlagen. Dies verkündete der Chefentwickler Brendan Greene offiziell auf Twitter.

Über acht Millionen Mal hat sich PlayerUnknown's Battlegrounds inzwischen auf Steam verkauft. Und die stetig wachsende Spielerschaft des „Early Access“-Hits aus dem Hause Bluehole vermag dabei inzwischen bereits die Zahlen der ganz Großen zu schlagen, wie die englischsprachige Webseite Engadget berichtet.

Der Erfinder des Spiels, Brendan Greene a.k.a. Playerunknown höchstpersönlich, hat am gestrigen Sonntag stolz eine neue Spitzenzahl von 877.844 gleichzeitig aktiven Spielern verkündet. Diese vermochte sogar die Spiele Counter-Strike - Global Offensive und Dota 2 aus dem Hause Valve zu toppen und katapultierte das erst wenige Monate alte PlayerUnknown's Battlegrounds auf den ersten Platz der aktuellen Topspiele auf Steam.

#1 on @steam_games! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg