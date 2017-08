Fallout 4: Das ist das Update, auf das ihr gewartet habt

Endlich ist es da: Die PC-Version von Fallout 4 unterstützt seit dem jüngsten Update den Creation Club, eine Sammlung von Zusatzinhalten von Entwicklern und Mitgliedern der Community. Außerdem werden durch den Patch einige Fehler behoben und eine "Nachricht des Tages" hinzugefügt.

Der Creation Club dient natürlich dazu, neue Inhalte und Mods zu monetarisieren. Nach der Kontroverse um die kostenpflichtigen Mods in The Elder Scrolls 5 - Skyrim hat Publisher Bethesda diesen Service als eine Art Kompromiss angekündigt. Der Ablauf: Bethesda arbeitet mit den Top-Moddern aus der Community zusammen, um ihnen dabei zu helfen, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen.

Das bedeutet auch, dass alle Inhalte spezifisch für den Creation Club erstellt werden müssen. Bethesda verspricht, dass bereits existierende Mods nicht nachträglich für Geld angeboten werden sollen. Neue Inhalte müssen aber fortan die Qualitätssicherung von Bethesda durchlaufen und mit allen Mods kompatibel sein. Pete Hines, Vizechef von Bethesda, verkündet über Twitter, dass der Creation Club eher wie "Mini DLCs" sein soll als Mods:

tested by our QA and will be compat with game and DLC, doesn't turn off achievements and trophies. it's like mini DLCs