Aufgebrachte Spieler bombardieren derzeit das MOBA Dota 2 mit Negativwertungen auf Steam. Der Grund ist simpel: Viele ärgern sich nach wie vor darüber, dass das Studio Valve offenbar keinen Nachfolger zu Half-Life 2 - Episode 2 entwickelt und sich stattdessen anderen, deutlich kommerzorientierteren Projekten widmet.

Als der „Half-Life“-Autor und ehemalige Valve-Mitarbeiter Mark Laidlaw in der vergangenen Woche einen groben Story-Entwurf für Half Life 2 - Episode 3 veröffentlichte, ging ein spürbarer Ruck durch die Fangemeinde des „Science Fiction“-Shooters.

Seit gut zehn Jahren warten „Half-Life“-Enthusiasten auf einen Nachfolger zu Half-Life 2: Episode 2. Und während viele das Warten inzwischen aufgegeben haben, wurde die Enthüllung dieses Story-Entwurfs gemeinhin als endgültiges Zeichen der Resignation gewertet.

Wie die englischsprachige Webseite PC Games N berichtet, hat nun ein anderes Spiel aus dem Hause Valve darunter zu leiden, nämlich Dota 2. Viele Spieler lassen ihre Wut aktuell am Bewertungssystem dieses ungemein populären MOBAs aus, das von einigen als Mitgrund gesehen wird, warum sich Valve von der Entwicklung „richtiger Spiele“ abgewendet hat. Und auch die Tatsache, dass der Entwickler erst kürzlich sein neues Kartenspiel Artifact angekündigt hat, hilft da nicht.

„Dota 2 war toll. Eine richtige Entscheidung. Doch seitdem ich mitverfolge, dass ihr euer bestes Spiel in den Wind schießt, kommt ihr mir immer trauriger und geldgeiler vor. Half-Life 3. Episode 3. Wo bleibt sie?“, protestiert etwa ein aufgebrachter Nutzer auf Steam. Ein anderer schreibt:

„Fangt an richtige Spiele zu produzieren bzw. überhaupt wieder irgendwelche. Groß geworden mit Meilensteinen der Videospielhistorie und was ist nun? Die Profitgeilheit hat dieses Unternehmen und seine Plattform mehr als je in einen Kommerzsumpf verwandelt.“

Es ist nicht das erste Mal, das Spieler das Bewertungssystem von Steam nutzen, um Dampf abzulassen: Im Fall von Grand Theft Auto 5, das erst vor wenigen Wochen ebenfalls mit Negativwertungen überhäuft wurde, hatte diese Form des Protests aber sogar einen Effekt und sorgte anteilig dafür, dass der Publisher Take-Two Interactive hinsichtlich verbotener Modifikationen zurückruderte.

Über die vergangenen Jahre hinweg waren immer mal wieder Konzeptzeichnungen zu Half-Life 3 beziehungsweise Half-Life 2 - Episode 3 aufgetaucht. Konkretes zum Spiel lässt aber auch eine Dekade nach seiner Erstankündigung noch immer auf sich warten.