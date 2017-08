Am vergangenen Wochenende konntet ihr erstmals das neue Call of Duty - WW2 ausprobieren. So ihr im Besitz einer PlayStation 4 sowie eines Keys für die Closed Beta wart, konntet ihr einige Maps und Modi des Multiplayers ausprobieren. Wie Sledgehammer Games auf Kritik einiger Spieler reagieren möchte, erfahrt ihr im Folgenden.

So eine Community, die hat Meinungen. Und um diese Meinungen zu erfahren, lassen euch die großen Hersteller immer mal wieder an Betas teilnehmen. So auch bei Call of Duty - WW2. Wie die Beta bei der Community ankam, könnt ihr in unserem Special Call of Duty - WW2: So reagiert die Community auf die Beta nachlesen.

Nachdem die geschlossene Beta nun durch ist, hat Sledghammer Games - das Entwicklerstudio hinter dem neuen Call of Duty - eine Liste veröffentlicht in der das Unternehmen potenzielle Änderungen bekannt gibt. Diese beruhen auf dem Lob und der Kritik, die ihr während der Beta über die sozialen Medien sowie Reddit an das Studio herangetragen habt.

Im Modus "Domination" sollen Abschüsse 100 statt bisher 50 Punkte bringen.

Der "Team Deathmatch"-Endpunktestand wird auf 100 erhöht.

Verbessertes Treffer-Feedback, inklusive besserer Audio-Ausgabe und klarer erkennbaren Kopftreffer-Indikatoren.

Molotov-Einsatz soll auf "x1" pro Scorestreak reduziert werden.

Verbesserung der Zeit vom Sprint bis zur gänzlich angelegten Waffe.

Brand-Geschosse stehen standardmäßig auf "AUS" und brauchen eventuell ein Nerf.

Stärke/Kosten-Balancing der Paratrooper.

Aufklärungsflugzeuge zu anfällig für Gewehrfeuer.

Unterstützung für Farbenblinde.

"Bumper Jumper" und andere wichtige Controller-Konfigurationen.

Einen Termin für die nächste Beta gibt es derweil auch schon. Vom 1. bis 4. September werdet ihr an einer Beta für PlayStation 4 und Xbox One teilnehmen können. Diese soll jedoch wieder Vorbestellern des Spiels vorbehalten sein. Erscheinen soll Call of Duty - WW2 am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Habt ihr die Beta schon spielen können? Welche Änderungen würdet ihr gerne im fertigen Call of Duty - WW2 sehen? Schreibt uns eure Wünsche doch in die Kommentare, sie würden uns interessieren.