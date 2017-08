(Bildquelle: Nintendogs-Wiki)

Es war eines der erfolgsreichsten Spielereihen für den Nintendo DS, obwohl es von außen oftmals recht unscheinbar wirkte: Die Nintendogs-Reihe, die im Grunde ein modernes Tamagotchi darstellt. Viele Spieler haben sich mit ihrem digitalen Hund auseinandergesetzt bis irgendwann der Reiz verloren gegangen ist und die Hunde zurückgelassen worden sind. Wie Kotaku-Autorin Chloe Spencer feststellt, muss ein Spieler jedoch kein allzu schlechtes Gewissen deswegen bekommen: Alle digitalen Vierbeiner leben noch.

Ob Nintendogs - Dalmatiner & Friends, Nintendogs - Dachshund & Friends oder Nintendogs - Chihuahua & Friends: Alle ihre Welpen waren noch am Leben und sind nicht verhungert. Ganz im Gegenteil: Sie sind noch genauso kräftig wie vor etlichen Jahren und haben, sofern es gleich mehrere waren, miteinander gespielt.

Allerdings heißt das nicht, dass sie allesamt glücklich sind. Sobald Spencer zum Beispiel ihre Dachshunde streicheln wollte, haben diese sich abgewendet oder sogar etwas Dreck in Richtung Display getreten. Nach dem sie ihnen etwas Futter und Trinken gegeben hat, hat sich das Blatt allerdings zügig gewendet und die Welpen waren wieder auf versöhnlicheren Pfaden unterwegs. Ähnliches Szenario bei der Dalmatiner-Version: Zu Beginn war der virtuelle Welpe verärgert, aber nach dem Gassi gehen und Baden hat er die letzten paar Jahre der Einsamkeit schnell vergessen.

Das dürfte wohl schlichtweg an der Programmierung legen: Die Welpen sind offenbar nicht darauf ausgelegt, ihrem Besitzer auf ewig böse zu sein. Sie sind eben trotz all ihrer Niedlichkeit und Lebenswürdigkeit keine echten Tiere mit komplett eigenen Gefühlen und Gedanken. Wer trotzdem über all die Jahre ein schlechtes Gewissen bezüglich Nintendogs bekommen hat, der kann und sollte einfach mal wieder vorbei schauen.

Wer gar keinen Nintendo DS besessen hat, der erfährt in der Kolumne "Warum ich die Zeit mit meinem Nintendo DS nie vergessen werde", warum der Handheld bei der damaligen Spielergeneration so beliebt war.

Mit über 150 Millionen verkauften Exemplaren ist der Nintendo DS das erfolgreichste Produkt von Nintendo. Der Nachfolger der "Game Boy"-Reihe konnte über die Jahre hinweg sämtliche Kritiker verstummen lassen und hat Sonys PlayStation Portable hinter sich gelassen.