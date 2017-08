PlayStation Plus: Leak verrät die kommenden Gratisspiele

Da ist was durchgesickert. Im PlayStation Store waren erste Hinweise darauf zu finden, was Abonnenten von PlayStation Plus im kommenden Monat als Gratisspiele erwartet. Dabei handelt es sich wohl um Infamous - Second Son und Child of Light.

Grund für diese Annahme sind Werbeanzeigen im PlayStation Store, die wohl etwas zu früh an den Start gegangen sind. Die Kollegen der englischsprachigen Seite PSU haben diesen Schnellschuss per Screenshot festgehalten, bevor er wieder vom Netz ging.

Dieses Video zu Child of Light schon gesehen?

Trotz der Eindeutigkeit des Hinweises gibt es allerdings noch keine Bestätigung seitens Sony. Daher sind die oben genannten Angebote vorerst nur Spekulation. Auch ist noch in keiner Weise bekannt, welche weiteren Gratis-Angebote es für Abonnenten geben wird. Rechnen dürft ihr traditionell mit jeweils zwei Spielen für PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Selbstverständlich halten wir für euch wie immer Augen und Ohren offen und reichen sofort die offizielle Releaseliste nach, sobald Sony Angebote für den kommenden Monat bekanntgegeben hat.

Mit Child of Light wagt sich Ubisoft in die Welt der märchenhaften Rollenspiele. Mit an Bord ist Yoshitaka Amano, der durch sein Design der Figuren in älteren Spielen der "Final Fantasy"-Reihe Ruhm in der Branche erlangte. Das Ergebnis der Kooperation ist ein melancholisches und wunderschönes Abenteuer in stimmungsvoller Aquarell-Optik.