Nachdem Sony das neue "PlayStation VR"-Spiel im Juni 2017 erstmals auf der E3 vorgestellt hat, war es für einige Wochen still um The Inpatient. Jetzt liefert das Unternehmen endlich ein Veröffentlichungsdatum und einen neuen, düsteren Trailer, der die bedrohliche Atmosphäre des "Until Dawn"-Universums geschickt aufgreift. Überzeugt euch hier selbst davon:

In dem Horror-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines anscheinend psychisch Kranken, der in der unheimlichen Anstalt "Blackwood Sanatorium" therapiert wird. Der finstere Ort kam erstmals in Until Dawn vor; die Geschehnisse spielen jedoch 60 Jahre vor dem Überraschungshit.

Until Dawn ist dank der zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten und des Horror-Faktors nach wie vor ein sehr beliebtes Spiel bei YouTubern. Unter anderem haben sich der US-Amerikaner Markiplier und Gronkh bereits ins Horror-Vergnügen gestürzt.

Ihr könnt Gift darauf nehmen, dass das neue Spiel aus dem "Until Dawn"-Universum bei YouTubern ähnlich beliebt sein wird und eurer Feed voraussichtlich ab dem 21. November mit Let's Plays zu The Inpatient überläuft. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 20 beliebtesten deutschen YouTuber - wer von ihnen wird sich wohl an das neue Horror-Spiel rantrauen?