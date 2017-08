Ist euch Pokémon Go zu harmlos? Dann könnte vielleicht das neue "The Walking Dead - Our World" etwas für euch sein! Das neue AR-Survival-Abenteuer, das im Rahmen von einer Kooperation zwischen den Entwicklern von Next Games und dem US-Fernsehsender AMC entsteht, verspricht ein actiongeladenes Spielvergnügen. Überzeugt euch davon selbst im Trailer:

Noch gibt es bis auf dieses Video keine genauen Informationen zu den Spiel, es wird aber voraussichtlich in engem Zusammenhang mit der "The Walking Dead"-Serie stehen. Anstatt dem Zombie-Gemetzel nur auf der Glotze zuzusehen, könnt ihr mit dem Augmented-Reality-Spiel allerdings in der realen Welt selbst gegen nie enden wollende Horden an Untoten antreten. Im Trailer sind verschiedene Waffen zu sehen, mit denen ihr euch dabei verteidigen könnt.

Das Veröffentlichungsdatum von The Walking Dead - Our World steht aktuell noch nicht fest, im Trailer heißt es aber, das Spiel erscheine "bald" für Android- und iOS-Geräte. Werdet ihr es euch herunterladen? Schreibt uns eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare!