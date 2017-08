PlayStation Plus: Das sind die Gratisspiele im September 2017

Vor wenigen Stunden war es noch ein Leak, jetzt ist alles offiziell bekannt: Sony gibt in einem Video das "PlayStation Plus"-Angebot vom September 2017 bekannt. In diesem Monat erwarten euch bis zu acht kostenlose Spiele, solange ihr Mitglied des kostenpflichtigen Dienstes PlayStation Plus seid.

Ab dem 5. September 2017 gibt es die folgenden Spiele gratis:

Freigeschaltet werden die Spiele am kommenden Dienstag, dem 5. September 2017. Bis dahin habt ihr noch Zeit euch die "PS Plus"-Spiele vom August 2017 zu sichern, darunter Just Cause 3 und Assassin's Creed - Freedom Cry.

Beim Bonus That's You handelt es sich übrigens um ein neues Party-Spiel von Sony, welches unter dem Projekt PlayLink beworben wird. Mehr Infos dazu gibt es im Blickpunkt "Sonys Party-Offensive: That's You! und weitere coole Multiplayer-Innovationen".

Infamous - Second Son ist nur wenige Monate dem Start der PlayStation 4 erschienen und erzählt die Geschichte von Delsin Rowe, der unverhofft zu übernatürlichen Kräften gelangt.