Eine anonyme Quelle soll verraten haben, dass es sich bei dem neuen Spiel aus dem Hause Rockstar Games nach der Fertigstellung von Red Dead Redemption 2 um eine Fortsetzung zu Bully - Die Ehrenrunde handeln soll, das vor über zehn Jahren veröffentlicht wurde.

Derzeit hat der gefragte Entwickler Rockstar Games noch alle Hände voll zu tun mit der Entwicklung beziehungsweise Fertigstellung des heiß erwarteten Red Dead Redemption 2. Doch was dann? Wer sich insgeheim schon auf ein Grand Theft Auto 6 gefreut hat, muss sich möglicherweise auf eine Enttäuschung einstellen, wie erst vor wenigen Wochen bekannt wurde.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Nein, Gerüchten zufolge soll nach dem anstehenden Western-Sequel die Fortsetzung zu einem weit weniger populären Spiels Rockstars folgen, nämlich zu Bully - Die Ehrenrunde. Die englischsprachige Webseite Gamezone will mit einer anonymen Quelle gesprochen haben, die Kenntnis über die Vorgänge bei Rockstar Games zu haben scheint. Sie behauptet, die im Juni dieses Jahres geleakten Artworks zu Bully 2 seien in der Tat echt, das Spiel schon seit einiger Zeit in Entwicklung und „wahrscheinlich das nächste Spiel nach Red Dead Redemption 2“.

Wann genau mit der Veröffentlichung eines Bully-Sequels zu rechnen sei, wollte die Quelle nicht verraten. Ebenso unbekannt ist, welches der diversen Rockstar-Studios an dem Spiel arbeitet. Red Dead Redemption 2 erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck vom kommenden Western-Sequel Red Dead Redemption 2. Wie im Vorgänger aus dem Jahr 2010 sollt ihr euch hier in einer offenen Spielwelt des sagenumwobenen Wilden Westens austoben dürfen.