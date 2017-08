Capcom und der Versandhändler iam8bit haben sich zum 30. Geburtstag von Street Fighter etwas besonderes ausgedacht: Eine Neuauflage von Street Fighter 2 für das Super Nintendo Entertainment System. Nicht irgendeine Neuauflage, sondern das vollständige Spiel auf einer waschechten SNES-Cartridge.

Insgesamt gibt es 5.500 Exemplare von der besonderen Limited Edition, die eine Originalversion des Prügelspiel-Klassikers beinhaltet. Allerdings funktioniert die Cartridge nur auf einer NTSC-Konsole, sprich auf dem amerikanischen SNES-Gerät.

Zudem warnt iam8bit davor, dass bei der Benutzung die Konsole möglicherweise überhitzen könnte - kein Werbespruch, sondern ein offenbar ernstgemeinter Hinweis. Grund dafür ist, dass die Original SNES-Konsolen schon etwas älter sind und möglicherweise die Kondensatoren innerhalb des Gerätes anfangen bei Benutzung sehr heiß zu werden.

Neben dem Spiel beinhaltet die Street Fighter 2 30th Anniversary Edition außerdem eine passende Retro-Anleitung und Verpackung, sowie weitere Überraschungen. Die Cartrdige gibt es übrigens in zwei Farben: 4.500 werden in "Opaque Ryu Headband Red" produziert, die restlichen 1.000 in einem "Glow-in-the-Dark Blanka Green". Welche Farbe ein Käufer erhält, wird dem Zufall überlassen.

Apropos Kauf: Die besondere Version hat ihren besonderen Preis. 100 US-Dollar, umgerechnet rund 84 Euro, werden bei einer Bestellung fällig. Ähnlich teuer, aber mit deutlich mehr Spielen ausgestattet, erscheint im September das SNES Classic Mini. Die Retro-Neuauflage ist bereits jedoch jetzt schon nahezu überall ausverkauft.

