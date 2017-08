Gerade erst berichteten wir darüber, dass ihr nur noch heute die legendären Flug-Pokémon fangen könnt, da kundigt Niantic auch schon ganz neue Legendäre Taschenmonster für Pokémon Go an. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Die Legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune werden vom 31. August bis zum 30. September in Raids zu fangen sein. Jedoch hat die ganze Geschichte einen kleinen Twist, denn es wird in dieser Zeit jeweils nur ein Pokémon in einer bestimmten Region zu fangen sein.

Dieses Video zu Pokémon Go schon gesehen?

Raikou in Amerika

Entei in Europa und Afrika

Suicune im Asien-Pazifikraum

Am 30. September werden alle drei Pokémon bis zum 31. Oktober in andere Regionen wechseln. Zum Abschluss wird das Legendäre Trio ab dem 31. Oktober in der jeweils letzten Region Halt machen. Das heißt für euch also, die Augen offen zu halten um alle drei Legendären Pokémon zu ergattern.

Bei Raikou handelt es sich um ein ein Legendäres Elektro-Pokémon, Entei ist ein Legendäres Feuer-Pokémon und Suicune ein Legendäres Wasser-Pokémon.

Habt ihr ein solches Legendäres Pokémon vielleicht sogar schon finden können? Dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Derweil könnt ihr euch noch durch unsere Bilderstrecke klicken und euch darüber wundern, dass die Größen von Pokémon ein wenig sonderbar sind.