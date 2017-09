Mittelerde - Schattes des Krieges, das neue "Open World"-Spiel rund um die phantastische Welt von Mittelerde, mutet nicht unbedingt wie ein sentimentales Spiel an. Doch der Schein trügt: Um einem verstorbenen Mitarbeiter zu gedenken, hat sich Monolith Productions einen besonderen DLC ausgedacht.

Michael "Forthog" Forgey war der ausführende Produzent von Mittelerde - Mordors Schatten. Im März 2016 ist er an einer Krebserkrankung verstorben. Die letzten Tage habe er friedvoll im Kreis seiner Liebsten verbracht, so die Familie des Verstorbenen.

Um Michael Forgey zu gedenken, hat sich Monolith Productions, das Entwicklerstudio hinter Schatten des Krieges, dazu entschieden, ihm ein besonderes Andenken zu schaffen. Im obigen Trailer seht ihr den Charakter "Forthog Orcslayer", also Forthog der Ork-Schlächter. Dieser Charakter ist Michael Forgey nachempfunden. Monolith Productions äußerte sich wie folgt zu diesem DLC:

"Wir haben Mike während der Entwicklung von Schatten des Krieges an den Krebs verloren. Nun wollen wir ihm ein wenig Unsterblichkeit in diesem Spiel geben. Der legendäre Forthog Orcslayer ist unser Weg um Mike weiterhin in die Schlacht ziehen zu lassen und uns zu retten wenn wir mal am Boden sind."

Um diesem Andenken noch mehr Gewicht zu geben, sollen 3,50 Dollar jedes Kaufs an die Familie von Michael Forgey gehen. Erscheinen soll Mittelerde - Schatten des Krieges am 10. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.