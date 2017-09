Der Entwickler Sledgehammer Games hat offiziell das Startdatum und einige der Inhalte des zweiten Beta-Wochenendes von Call of Duty - WW2 enthüllt. Die neue Testphase bringt neben neuen Waffen auch die Multiplayer-Map „Aachen“ und einen noch nicht näher spezifizierten, neuen Modus ins Spiel.

Nachdem Spieler bereits vom 23. bis zum 26. August die Chance hatten, dem neuen Call of Duty - WW2 im Rahmen einer kurzen Beta eine Chance zu geben, geht die Testphase nun in die zweite Runde.

Wer Call of Duty - WW2 für PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellt hat, kann vom heutigen 1. September um 19 Uhr bis zum 4. September gleicher Uhrzeit unter anderem die neue „Aachen“-Map des Shooters ausprobieren. Der Trailer über diesen Zeilen gibt euch einen Vorgeschmack auf das in Deutschland angesiedelte Schlachtfeld, das unter anderem mit zahlreichen Häuserruinen und einer großen Allee in der Mitte aufwartet.

Nebenbei bringt die anstehende, zweite Beta-Phase auch einige neue Waffen, darunter das M1A1-Karabiner, das M1903-Scharfschützengewehr und den Flammenwerfer. Digitale Soldaten dürfen sich zudem auf ein auf Stufe 40 erhöhtes Level-Cap, Scorestreaks und einen mysteriösen, neuen Spielmodus freuen, über den noch nichts weiter bekannt ist.

In unserem Special erfahrt ihr, wie die Spielerschaft auf die erste Beta von Call of Duty - WW2 reagiert hat. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck von Call of Duty - WW2. Der Egoshooter aus dem Hause Sledgehammer Games wird sich zum ersten Mal seit Jahren wieder dem Zweiten Weltkrieg widmen und insofern thematisch deutlich altmodischer zu Werke gehen.