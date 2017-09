Das "Augmented Reality"-Spiel Star Wars - Jedi Challenges bietet euch die Möglichkeit, Gefechte zu führen, Holo-Schach zu spielen und Kämpfe mit dem Lichtschwert auszutragen.

Disney arbeitet in Kooperation mit Hersteller Lenovo an einem AR-Spiel namens Star Wars - Jedi Challenges, welches am 20. November 2017 für Android und iPhone erscheinen soll. Damit ihr so tief wie möglich in die "Star Wars"-Galaxie eintauchen könnt, hat Lenovo ein AR-Headset, einen Controller in Form eines Lichtschwertgriffs und einen Peilsender für das Spiel kreiert.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Ihr selbst benötigt außerdem ein Smartphone, welches in das AR-Headset integriert werden kann. Bevor ihr loslegen könnt, muss die Brille eine Verbindung zum Lichtschwert herstellen und der Peilsender in Position gebracht werden. Bei besagtem Lichtschwert handelt es sich übrigens um ein Ebenbild des Lichtschwerts von Luke und Anakin Skywalker.

In Star Wars - Jedi Challenges gilt es jedoch nicht nur Kämpfe mit dem Lichtschwert auszutragen. Es ist euch auch möglich, Schlachten zu führen und Holo-Schach zu spielen. Wie ihr im Trailer sehen könnt, werdet ihr bei den Lichtschwertkämpfen auf bekannte Gegner wie zum Beispiel Darth Maul treffen, welche sich der dunklen Seite der Macht verschrieben haben.

Internethändler Amazon listet Star Wars - Jedi Challenges derzeit mit einem Preis von 299 Euro mitsamt AR-Brille, Lichtschwert und dem Ortungsgerät. Wie die offizielle Webseite Notebookcheck erläutert, müssen Besitzer eines "Windows"-Smartphones aufgrund des fehlendes Google- oder Apple-Betriebsystems leider auf das Spiel verzichten. Seid ihr Fans von AR-Spielen könnte euch übrigens auch The Walking Dead - Our World interessieren, bei dem Pokémon Go auf Zombie-Gemetzel trifft.

Zur "Star Wars"-Filmreihe gesellt sich also demnächst ein weiteres Spiel, welches mit Augmented Reality seine Fans überzeugen will. Welche Spiele es sonst zur Filmreihe gibt, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.