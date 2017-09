Life is Strange - Before the Storm oder Uncharted - The Lost Legacy: Schaut ihr euch die Veröffentlichungen der letzten Wochen an, fällt auf, dass das Sommerloch eindeutig rum ist. Auch in dieser Woche erwartet euch wieder ein richtig großer Blockbuster.

Diese Spiele erscheinen am 6. September 2017

Nun, der erste Teil hat Kritiker und Spieler nicht gerade Freudentränen in die Augen getrieben. Dennoch hat sich Sony dazu entschiedenen, einen zweiten Teil des Plattformers herauszubringen. In unserer Vorschau zu Knack 2 konnten wir auch definitiv positive Tendenzen erkennen. Ihr glaubt auch an das Gute im Spiel? Dann schlagt doch hier direkt zu.

Destiny sollte ein riesiges Universum werden, das Spieler monatelang beschäftigen kann. Das hat nicht so ganz geklapp. Besonders direkt nach der Veröffentlichung des Spiels gab es viel Kritik an dem geringen Umfang. Destiny 2 soll das nun jedoch wiedergutmachen. Besonders Freunde eines Einzelspieler-Modus dürften sich freuen, denn der soll in Destiny 2 sehr viel umfangreicher sein - samt fesselnder Geschichte. Was die Community bisher von Destiny 2 hält, könnt ihr hier nachlesen. Bestellen könnt ihr das Spiel hier - in diversenen Editionen.

Dieses Spiel erscheint am 8. September 2017

Fans der "Monster Hunter"-Reihe haben momentan ordentlich Grund zur Freude: Monster Hunter World für PC, PlayStation 4 und Xbox One, Monster Hunter XX für Nintendo Switch. Da kann es schnell passieren, dass ein kleinerer Titel wie Monster Hunter Stories untergeht. Danei sieht das Spin-Off durchaus charmant aus. Findet ihr auch? Dann holt es euch doch direkt hier.

Freilich können wir hier nur die größeren Spiele auflisten. Sollten euch Indie-Spiele oder kleinere Steam-Spiele interessieren, lohnt es sich sicherlich auch in der kommenden Woche, die Augen offen zu halten.