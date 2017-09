Nach dem Action-Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls 5 - Skyrim könnte es nun ein weiteres Rollenspiel auf Nintendos neueste Konsole schaffen - wenn ihr dem Angebot eines spanischen Händlers Glauben schenken dürft.

Spieleentwickler und Publisher Bethesda könnte möglicherweise an einer "Nintendo Switch"-Version des Spiels Fallout 4 arbeiten. Der spanische Händler El Corte Inglés listet eine "Game of the Year Edition" unter seinen Produkten auf:

Hier konntet ihr Fallout 4 reservieren

Das Veröffentlichungsdatum soll demnach der 26. September sein. Mittlerweile hat der Händler das Datum entfernt, jedoch nicht den Artikel selbst. Der Eintrag könnte ein Fehler sein, oder der Händler war einfach zu schnell und hat die Ankündigung nicht abgewartet.

Würdet ihr euch nach The Elder Scrolls 5 - Skyrim eine Switch-Version von Fallout 4 wünschen? Ganz so unrealistisch wäre es ja nicht. Schreibt es uns in die Kommentare!