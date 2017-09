Nintendo Switch: Manche Spiele benötigen zwingend eine SD-Karte

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem SD-Kartenhersteller SanDisk hat Nintendo bekanntgegeben, dass es in Zukunft Spiele auf der Nintendo Switch geben wird, die zwingend eine Speichererweiterung benötigen. Dies gilt auch für die Handelsversionen, wie das englischsprachige Magazin IGN berichtet.

Dazu zählen Spiele, die besonders viel Speicherplatz einnehmen und nicht mehr vollständig auf eine übliche "Nintendo Switch"-Cartridge passen. NBA 2K18 wird einer der ersten Vertreter sein, bei denen nicht nur die digitale Version eine Micro-SD-Karte benötigt. Stattdessen enthält sogar die Cartridge, die bei "Nintendo Switch"-Spielen teilweise im Einzelhandel den preislichen Unterschied ausmachen kann, nicht das vollständige Spiel. Ein zusätzlicher Download und eine Micro-SD-Karte sind Voraussetzung, um sämtliche Spielmodi nutzen zu können.

Laut Nintendo wird NBA 2K18 nicht das einzige Spiel sein, welches in Zukunft nicht mehr im vollen Umfang auf eine Cartridge passen wird. Sämtliche dieser Spiele werden jedoch auf ihrer Verpackung einen Hinweis erhalten, der sowohl vorne, als auch hinten zu sehen ist, so dass Spieler nicht am Ende überrascht werden. Wer digital kauft, der erhält so oder so im E-Shop die Anzeige, wie groß das Spiel ausfällt.

Nintendo versichert zudem, dass ein Teil des Spiels auch ohne SD-Karte spielbar sein wird. Dies können einzelne Modi oder Level sein, die auf der Cartridge vorhanden sind und keine Speichererweiterung benötigen. Für den vollen Umfang wird dann allerdings trotzdem, je nach Größe des Spiels, eine SD-Karte benötigt.

Passend: Nintendo und SanDisk veröffentlichen demnächst SD-Karten mit 64 und 128 Gigabyte Speicherplatz, die das offizielle "Nintendo Switch"-Logo tragen.

