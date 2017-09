Über zwölf Jahre nach Veröffentlichung von Resident Evil 4 hat ein Youtuber ein seltsames Easter Egg im Spiel entdeckt. Dieses ist mit herkömmlichen Methoden allerdings kaum auffindbar und kann nur mithilfe eines Kamera-Tools erreicht werden.

Das im Jahr 2005 erschienene und seitdem mehrfach neu aufgelegte Resident Evil 4 gilt als Videospielklassiker. Obwohl Spieler rund um den Globus allerdings inzwischen über eine Dekade Zeit hatten, die unwirtliche Welt von Capcoms Zombie-Abenteuer zu erkunden, konnte noch immer nicht jedes Geheimnis im Spiel ergründet werden.

Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, ist der Youtuber Slippy Slides auf ein Easter Egg gestoßen, das dem eigentlichen Sinn eines Easter Eggs im Grunde gar nicht wirklich gerecht wird, da es für Otto Normalspieler quasi gar nicht zu finden ist.

Achtung, leichte Spoiler: Wer kurz nach dem Absturz des Helikoperpiloten Mike sein Snipergewehr mitsamt erweitertem Zielfernrohr zückt und in Richtung eines Gerüsts in nordöstlicher Richtung späht, kann dort auf höchster Zoomstufe ganz vage die Umrisse einer Person ausmachen. Und das war's auch schon. Wer mehr sehen will, muss mit einem Kamera-Tool losfliegen, wie es besagter Youtuber gemacht hat.

Wie ihr seht, haben die Entwickler hier eine seltsame 2D-Textur platziert. Diese zeigt eine Person in grüner Jacke, die nicht unähnlich eines der vielen Zombies im Spiel bedrohlich die Arme hebt. Ob es sich dabei um einen Mitarbeiter Capcoms handelt, der sich selbst im Spiel verewigt hat, oder das mysteriöse Bild einen anderen Hintergrund hat, ist unklar.

Zuletzt hat Capcom Anfang dieses Jahres Resident Evil 7 - Biohazard veröffentlicht. Die Fortsetzung Resident Evil 8 befindet sich auch schon in Entwicklung.

