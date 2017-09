Ab dem 31. August 2017 sollte die "PlayStation Plus"-Mitgliedschaft zum neuen und damit erhöhten Preis angeboten werden. Wenn ihr noch günstig davonkommen wollt, habt ihr jetzt unter Umständen noch die Möglichkeit dazu.

Vor einiger Zeit kündigte Hersteller Sony an, dass der "PlayStation Plus"-Service ab dem 31. August 2017 teurer wird. Damit stieg der Preis eines Jahres-Abos von 49,99 Euro auf satte 59,99 Euro. Betroffen sind damit auch Mitgliedschaften von kürzerer Dauer, denn auch das Dreimonats-Abo wurde um 5 Euro von 19,99 Euro auf 24,99 Euro erhöht und das Monats-Abo von 6,99 Euro auf 7,99 Euro.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Das dies möglicherweise nicht alle Händler mitbekommen haben, könnte jetzt zu eurem Vorteil gereichen. So bieten die Handelsketten Media Markt und Saturn Codes für eine Jahresmitgliedschaft bei PlayStation Plus weiterhin um 49,99 Euro für deutsche SEN-Konten an. Ob Media Markt und Saturn wissentlich oder versehenlich den alten Preis beibehalten haben ist nicht bekannt. Ebenso wenig ist allerdings klar, wie lange das Angebot noch gilt.

Wenn euch also die jährliche Mitgliedschaft bei PlayStation Plus zu teuer geworden ist, dann könntet ihr jetzt noch zuschlagen. Als Mitglied könnt ihr euch nicht nur mit diversen Spielen im Mulitplayer-Modus austoben, ihr bekommt auch monatlich neue Gratis-Spiele serviert. Diese Gratis-Spiele erwarten euch im September 2017.

Abseits der Preiserhohung für die PlayStation Plus-Mitgliedschaft, gab es für "PlayStation 4"-Besitzer auch einige Höhepunkte, die nicht vergessen werden sollten. Welche das im Jahr 2016 waren, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.