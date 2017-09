(Bildquelle: Jey585 via Steam)

Bekannte Youtuber im Gefängnis - für manche Spieler sicherlich eine belustigende Vorstellung, für andere wiederum ist es schlicht nur ein Störfaktor. Genau in diese Problematik sind die Entwickler von The Escapists 2 getreten, die populäre Youtube-Vertreter wie JackSepticeye oder CinnamonToastKen als Charaktere in ihr Gefänigsspiel eingebaut haben.

Doch nicht längst jeder Käufer hat sich über das Auftauchen von Youtubern gefreut. Im Steam Community-Hub zu The Escapists 2 hat es schon kurz nach Verkaufsstart einige Kritik von Spielern gegeben, die die Implementierung lediglich als Marketing-Gag sehen. Manche sind wiederum davon genervt, da die Youtuber ein Stück weit die Immersion des Spiels zerstören würden.

Hersteller Team 17 hat kurze Zeit darauf reagiert und einen Patch veröffentlicht, der das Auftauchen und Generieren der Youtube-Charaktere verringern sollte. Das hat in der Theorie auch funktioniert, allerdings zeitgleich die Gegenseite auf den Plan gerufen. Nun waren manche Spieler verwirrt und verärgert darüber, dass so wenige Youtuber im Spiel vorkommen.

Für die Entwickler eine wahre Zwickmühle, aber eine Lösung ist in Sicht. Gegenüber Kotaku kündigt Team 17 an, dass mit einem kommenden Patch eine Youtuber-Option in das Spiel integriert wird. Wer keine Youtuber sehen will, kann diese fortan komplett deaktivieren und wird sie nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Ein fairer Kompromiss, den es nicht unbedingt bei jedem Spiel gibt. In The Evil Within 2 sind beispielsweise die beiden Youtuber Gronkh und Pandorya als Synchronsprecher fest mit an Bord.

