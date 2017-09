Das einst "Xbox One"-exklusive Action-Spiel Dead Rising 4 erscheint in Form eines Komplettpakets mit dem Namen "Frank's Big Package" am 5. Dezember 2017 und damit rechtzeitig vor Weihnachten für PlayStation 4.

Im Ankündigungs-Trailer zum Komplettpaket Dead Rising 4 - Frank's Big Package könnt ihr schon erahnen, was euch bei dem Zombie-Gemetzel alles erwartet. Ob ihr nun mit Protagonist Frank verrückte Selfies macht, in einem Exo-Skelett die Zombie-Horden dezimiert oder in einer der Erweiterungen das virtuelle Schlachtfest genießen möchtet, an Abwechslung mangelt es euch mit Spaßvogel Frank West nicht.

In Dead Rising 4 - Frank's Big Package sind alle bisher erschienen Erweiterungen enthalten. Dies umfasst die Story-Erweiterung Frank Rising, bei dem sich der Protagonist selbst in ein Zombie verwandelt, das Stocking Stuffer Holiday Pack, das mit neuen Waffen, Kostümen und Fahrzeugen aufwartet und Super Ultra Minigolf, bei dem ihr, wer hätte es gedacht, Minigolf spielen könnt. Natürlich erhaltet ihr mit dem Gesamtpaket auch alle weiteren, bisher erschienen DLCs.

Wenn ihr euch für das komische Horror-Abenteuer interessiert, werft doch am Besten einen Blick auf den Test: "Dead Rising 4 - Zwischen Splatterfilm und Action-Klamauk".

Dead Rising 4 erschien am 6. Dezember 2016 für Xbox One und einige Monate später, am 14. März 2017, auch für den PC. Am 5. Dezember 2017, also fast ein Jahr später, werdet ihr Dead Rising 4 vorraussichtlich auch auf PS4 genießen können. In der Bilderstrecke erfahrt ihr mehr zum Klitsch, Klatsch, Zombie-Matsch.