Ohne jegliche Andeutung kündigte Square Enix am 25. August 2017 eine Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers Secret of Mana an. In einem neuen Video könnt ihr nun mehr vom Gameplay sehen.

Mit dem Remake des Rollenspiel-Lieblings gingen die Träume vieler Fans in Erfüllung. Nun hat Square Enix auf der PAX West, einem Spiele-Festival in Seattle, rund zehn Minuten Gameplay vorgestellt. Das Video zeigt unter anderem Charaktere, Dialoge, Gegner, Schätze und vieles mehr. Schaut es euch am besten selbst an:

Das mit Freude erwartete Spiel wird in einem schönen 3D-Stil kommen und alle Features der originalen Version behalten. Das heißt allerdings, dass kein Online-Koop-Modus geplant ist. Dafür dürft ihr euch auf den guten alten Couch-Koop-Modus für bis zu drei Spieler freuen. Eben wie in alten Zeiten. Zudem sind Soundtrack und Dialoge überarbeitet.

Übrigens warten wir noch auf weitere Remakes, Square Enix! Die "Secret of Mana"-Neuauflage erscheint voraussichtlich am 15. Febraur 2018 für PC, PS4 und PS Vita. Freut ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare!