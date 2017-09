Aus einer aktuellen Beschreibung Super Marios auf der japanischen Nintendo-Webseite geht hervor, dass das schnauzbärtige Multitalent seinen ursprünglichen Beruf längst an den Nagel gehängt hat und schon seit langer Zeit gar nicht mehr als Klempner tätig ist.

Der Trailer zu Super Mario Odyssey von der E3 2017

In über 35 Jahren seit seinem ersten Auftritt in einem Videospiel hat das Nintendo-Maskottchen Super Mario schon so einige Berufe ausgeübt. Sollte er im Jump'n'Run Donkey Kong aus dem Jahr 1981 noch einen Zimmermann darstellen, der Gerüste hochkraxelt, heizte er in den Dekaden nach diesem ersten Auftritt als Rennfahrer über die Pisten des Pilzkönigreichs, stieg als Kämpfer gegen andere Nintendo-Charaktere in den Ring und betätigte sich als Arzt und in diversen Ballsportarten, darunter Golf und Tennis.

Doch vor allem ist der Blaumann und Schnauzbart tragende, in Röhren verschwindende Mario im Grunde eines: ein Klempner. Zumindest war er das für die längste Zeit. Denn wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat Nintendo das Profil seines Maskottchens auf seiner japanischen Webseite aktualisiert. Und in diesem ist davon die Rede, dass Mario ein echter Tausendsassa ist und „anscheinend vor langer Zeit auch mal als Klempner gearbeitet hat“.

Wann genau Mario seinen ursprünglichen Beruf an den Nagel gehängt hat, ist unklar. Tatsächlich scheint der kleine Springinsfeld aber auch über all die Jahre zu beschäftigt damit gewesen zu sein, den finsteren Bowser zu bekämpfen, seine Prinzessin Peach zu retten und Kuchen zu essen.

Das neue Super Mario Odyssey erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch. Zusätzlich zu seinem einstigen Beruf wirft Mario in seinem neuen Abenteuer auch noch den „Game Over“-Bildschirm über Bord.

Unsere umfangreiche Bildergalerie zeigt: Zumindest seinen vielen Outfits in Super Mario Odyssey nach zu urteilen, hat der ehemalige Klempner noch diverse weitere Talente und etwa das Zeug zum Archäologen, Koch und Football-Spieler.