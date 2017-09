Die E-Sports-Szene ist auch im Jahr 2017 weiter am wachsen und soll schon bald mit der Overwatch League in neue, professionelle Dimensionen vorstoßen. Mit dabei ist der nordamerikanische Overwatch-Spieler Jay "sinatraa" Won, um dessen Gunst mehrere Wochen lang zwei Teams geworben haben. Am Ende hat er sich für einen Vetrag mit 150.000 US-Dollar Gehalt entschieden.

Sinatraa gilt als eines der aktuell größten Overwatch-Talente im nordamerikanischen Raum und ist deshalb besonders begehrt. Die beiden E-Sport-Teams NRG eSports und Cloud 9 haben sich deshalb besonders intensiv um den 17-jährigen US-Amerikaner bemüht und sich ein waschechtes Wettbieten geleistet.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792368953

Angefangen hat es beim Minimum-Gehalt von 100.000 US-Dollar pro Jahr, welches jeder Spieler erhält, der an der kommenden Overwatch League teilnimmt. Nach und nach wurde das Gehalt mit jedem neuen Vertragsvorschlag weiter erhöht, ehe sich sinatraa mit NRG eSports auf ein Gehalt von 150.000 US-Dollar geeinigt hat, wie ESPN berichtet. Dort kommt es außerdem zu einem Wiedersehen mit seinem früheren Trainer Brad Rajani, der mittlerweile bei NRG eSports die Geschicke leitet.

Zusätzlich zum Grundgehalt erhält sinatraa noch die weiteren Vorteile eines Overwatch-Profis: Gesundheitsversicherung, einen Altersvorsorgeplan und mindestens fünfzig Prozent Anteil an den Turnier- und Event-Preisgeldern. In der ersten Saison der Overwatch League schüttet Blizzard 3,5 Millionen US-Dollar aus, wovon eine Million US-Dollar an das Siegerteam gehen.

Demnächst geht es aber erst einmal für Sinatraa zum Overwatch World Cup 2017, der im Rahmen der Blizzcon 2017 stattfindet.

Die Szene wächst und wächst: E-Sport ist im Jahr 2017 kaum noch wegzudenken. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch deshalb die beliebtesten und erfolgreichsten Spielevertreter vor.