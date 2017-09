Es gibt da eine japanische Seite, die zur Promotion eines neuen Sega-Spiels dient. Wenn ihr diesem Link folgt, gelangt ihr zwar dorthin, werdet aber nichts anderes sehen als das Bild über dieser Meldung. Sega gibt also Rätsel auf: Worum könnte es sich hierbei handeln?

Ein paar weiße Silhouetten vor einfarbigem Hintergrund, darüber der Schriftzug "SEGA x ????" - Mehr gibt es nicht zu sehen. Die Absicht hinter solch einem Teaser ist es natürlich, die Fantasie und vor allem die Neugier der Betrachter zu wecken. Dementsprechend hat sich auch das Neogaf-Forum mit wildesten Spekulationen gefüllt, worum es sich bei dem Teaser handeln könnte. Das "x" in der Zeile ist - wenn man japanische Spiele kennt - im allgemeinen ein Hinweis auf ein Crossover. Also eine Verschmelzung zweier Spielemarken, die an sich nichts miteinander zu tun haben.

Neben einigen ernst gemeinten Vermutungen kamen natürlich auch ein paar absurde Kombinationen zutage. Darunter eine Kollaboration mit den Rabbids von Ubisoft (ist ja dank Mario + Rabbids - Kingdom Battle nicht gänzlich lächerlich), einer bekannten Suppenmarke, oder nicht ganz so absurde Paarungen mit anderen Publishern wie Atlus oder Tecmo.

Tatsächlich gibt es einige User, die hinter den Silhouetten zwei ganz bestimmte Enthüllungen vermutet haben. Nämlich, dass es sich um ein Mobile-Spiel handelt und dass es ein Spiel aus dem "Shin Megami Tensei"-Universum sein könnte.

Nun, beide haben Recht.

Wie die Kollegen der englischsprachigen Seite Gematsu aufklären, handelt es sich bei der kryptischen Andeutung wohl um Dx2 Shin Megami Tensei - Liberation, ein Rollenspiel für Smartphones. Dabei bezieht sich Gematsu auf die jüngste Ausgabe der japanischen Zeitschrift Famitsu.

Viel mehr ist aktuell noch nicht bekannt, doch dürfte wohl nicht viel Zeit vergehen, bevor Sega stolz verkündet, was diese Zusammenarbeit für Fans des "Shin Megami Tensei"-Universums (dazu gehört zum Beispiel auch die Persona-Reihe) und Smartphone-Besitzer bedeutet. Sobald wir mehr darüber wissen, werden wir euch natürlich umgehend informieren.

Wie schon oben erwähnt, handelt es sich bei Shin Megami Tensei um eine gar nicht mal so kurze Reihe von Spielen, die vor nicht allzu langer Zeit mit Persona 5 einen grandiosen weiteren Zugang erhielt. Was sich davor getan hat, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.