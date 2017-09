Destiny 2 - Gewinnspiel: Special Edition und tolle Goodies zu gewinnen

Wisst ihr eigentlich, was ihr seid? Habt ihr überhaupt den Funken einer Ahnung? Nein? Gut, wir sagen es euch:

Ihr seid die letzte Hoffnung der Menschheit.

Um zu beweisen, dass ihr dieser großen Aufgabe auch gewachsen seid, könnt ihr euch ab sofort in Destiny 2 in die Schlacht stürzen und dafür sorgen, dass sich die bösen Mächte des Universums aus gutem Grund vor euch in die Hosen machen.

Dieses Video zu Destiny 2 schon gesehen?

Dieses Unterfangen können wir euch erleichtern, denn Publisher Activision zeigt sich von der großzügigen Seite und spendiert gleich zwei glücklichen Gewinnern jeweils das folgende Paket bestehend aus:

1 x Destiny 2 - Limited Edition für PlayStation 4

1 x T-Shirt im "Destiny 2"-Design

1 x "Cayde 6"-Figur

Ihr wollt das haben, wir wissen es! :) Aber so einfach rücken wir diese tollen Preise natürlich nicht raus. Dafür müsst ihr natürlich erst einen unserer Kollegen (einen großen) im Zweikampf besiegen.

...

Nein, natürlich nicht. Stattdessen könntet ihr, hmmm ... sagen wir mal: Eine Gewinnspielfrage beantworten! Genau, so machen wir's. Die Frage lautet wie folgt:

Welche dieser Rassen ist in keinem der Destiny-Spiele auswählbar?

a) Mensch

b) Erwachter

c) Qunari

d) Exo

Schickt uns die richtige Antwort per Mail an aktion@spieletipps.de. Bitte schreibt unbedingt in die Betreffzeile das Kennwort Schicksal und gebt in der Mail euren vollen Namen sowie eure Postanschrift bekannt. Andernfalls können wir euch die Gewinne nicht zukommen lassen. Einsendeschluss ist Sonntag, der 10. September um 23.59 Uhr.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. Aus den richtigen und vollständigen Einsendungen werden zufällig zwei Gewinner ermittelt, die wir im Anschluss per Mail kontaktieren.

Jetzt aber los! Die Welt rettet sich schließlich nicht von alleine. Wir wünschen euch auf jeden Falls schon mal viel Spaß und Erfolg bei der Teilnahme und natürlich auch beim Spielen von Destiny 2!