Das Kapitel Resident Evil 7 - Biohazard ist für Capcom noch nicht beendet. Nicht nur, dass das japanische Studio weiterhin am Gratis-DLC Not A Hero arbeitet, sondern offenbar ist auch eine Gold-Edition und ein weiterer DLC in Arbeit. Dies berichtet der japanische Blogger ryokutya2089 unter Berufung auf das Famitsu Magazin.

Laut diesen Infos plant Capcom für den 24. Dezember 2017 die Veröffentlichung einer Gold-Edition von Resident Evil 7 - Biohazard für PC, PlayStation 4 und Xbox One - zumindest für den japanischen Videospielmarkt. Inhaltlich sollen Käufer das Hauptspiel, die beiden Zusatzepisoden Verbotenes Filmmaterial 1 und Verbotenes Filmmaterial 2 und den bislang unangekündigten DLC End of Zoe erhalten. Dieser beschäftigt sich den Namen nach mit dem Schicksal von Zoe Baker.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792368953

Die neue Zusatzepisode soll jedoch nicht exklusiv an die Gold-Edition gebunden sein. Stattdessen können Spieler, die bereits Resident Evil 7 besitzen, den DLC separat für 1.500 Yen (rund elf Euro) erwerben. Als Erscheinungstermin nennt ryokutya2089 den 14. Dezember 2017. Am selben Tag soll außerdem der bereits erwähnte Gratis-DLC Not A Hero mit Chris Redfield erscheinen.

Eine Ankündigung für den europäischen Markt gibt es bislang seitens Capcom noch nicht. Dafür hat der japanische Konzern den Termin in Japan bestätigt.

Ihr habt Resident Evil 7 - Biohazard noch nicht gespielt und seid nun gespannt auf die Gold-Edition? Dann bereit euch am besten bereits jetzt schon auf den Horror-Trip vor. In unserer Bilderstrecke geben wir euch die passenden Tipps.