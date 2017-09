Der Publisher der erfolgreichen Farmleben-Simulation Stardew Valley Chucklefish, arbeitet an einem neuen Rollenspiel im Pixel-Stil, das euch in eine Zauberschule schickt. Erinnert ein wenig an Hogwarts ...

Zurzeit arbeitet Chucklefish zwar unter anderem an einem Multiplayer für Stardew Valley, einem neuen Projekt hat sich der Publisher trotzdem gewidmet. Vor einigen Tagen äußerte sich der Geschäftsführer des Publishers Finn Brice via Twitter zum neuen Spiel:

SDV still in testing, no news yet. Thought this sneak peak might tide you over. We've learned a lot of lessons from working with Stardew. pic.twitter.com/EcabZ8DGb7