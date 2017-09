Zahlreiche Besitzer der Hybrid-Konsole Nintendo Switch beklagen Probleme mit dem offiziellen Pro-Controller von Nintendo. Der kommt offenbar mit einem schwerwiegenden Design-Fehler, der sich in etlichen fehlerhaften Eingaben mit dem Steuerkreuz äußert.

Mit seinem Pro Controller bietet Nintendo Nutzern der Hybrid-Konsole Nintendo Switch eine deutlich komfortablere Alternative zu den Joy-Cons, die im Lieferumfang enthalten sind. Wie allerdings schon vor Veröffentlichung der Konsole im März dieses Jahres bekannt wurde, bittet Nintendo für Zubehörartikel ordentlich zur Kasse: Der Pro-Controller etwa kostet regulär 69,99 Euro – ein Schlag ins Gesicht für viele Käufer, die seitdem ein durchaus schwerwiegendes Problem mit dem Gerät feststellen mussten.

Wie nämlich zahlreiche Nutzer des Neogaf-Forums berichten, kommt der Pro-Controller der Switch offenbar mit einem fehlerhaften Steuerkreuz daher. Wie einige Gifs in besagtem Beitrag beweisen, registriert das „D-pad“ des Geräts nämlich des öfteren mal fehlerhafte Eingaben. Wenn der Nutzer etwa nicht vorsichtig und mit höchster Konzentration nach links oder rechts drückt, schleicht sich nicht selten eine „oben“-Eingabe ein, wie folgendes Video zeigt:

In Spielen wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist das nervig, weil sich dann gerne etwa das Modul-Menü anstelle der Schild- oder Waffenauswahl öffnet. Geradezu vernichtend äußert sich das Problem allerdings in Spielen, die vermehrt mit dem Steuerkreuz gespielt werden, beispielsweise 2D-Sidescroller wie Shovel Knight - Treasure Trove und insbesondere Puyo Puyo Tetris. In letzterem Spiel bewirkt nämlich ein Druck nach oben das rasante Herunterfallen des aktuellen Steines – und wenn das eben aus Versehen geschieht, sind Frustmomente garantiert.

Vereinzelte Switch-Nutzer geben inner mal wieder an, dass ihr Steuerkreuz tadellos funktioniert, doch die klare Mehrheit scheint unter dem „Pro-Controller“-Problem zu leiden, weswegen von einem Design-Fehler ausgegangen wird. Da Nintendo diesen bislang nicht offiziell anerkannt hat und auch etliche Umtäusche beim Hersteller nichts gebracht haben, greifen viele Spieler inzwischen auf eine eigenständige „Reparatur“ zurück, bei der sie bestimmte Stellen auf der Platine mit Klebeband abkleben. Das soll tatsächlich helfen, natürlich erlischt damit aber auch die Herstellergarantie.

