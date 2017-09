In Fight Of Gods von Entwicklerstudio Digital Crafter bekämpfen sich die Götter verschiedener Weltreligionen und Mythologien. Selbst der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist in dem Prügler vertreten - richtig gelesen!

Fight Of Gods ist, wie ihr im Trailer sehen könnt, ein Beat'em Up mit 3D-Charakteren auf 2D-Plattformen. Bevor ihr in den virtuellen Kampf zieht, habt ihr die Wahl mit welchem Gott ihr euer Kampfgeschick testen wollt. Vertreten sind unter anderem Götter der griechischen Mythologie wie Athena und Zeus, der nordischen wie etwas Sif und Odin, sowie auch ägyptische Götter wie Anubis. Auch biblische Charaktere wie Jesus oder Moses findet ihr im Spiel.

Der Prügler erschien am 4. September 2017 auf der Online-Vertriebsplattform Steam und befindet sich in der "Early Access"-Phase. Außerdem wird das Spiel derzeit zu einem reduzierten Preis von 4,79 Euro statt 7,99 Euro angeboten.

Wer also Lust hat göttliche Kämpfe austragen, der dürfte mit Fight Of Gods seinen Spaß haben, denn auch die Nutzerreviews des Prügelspiels fallen mit 90 Prozent positiver Bewertungen bei inzwischen 110 Reviews alles andere als schlecht aus. Noch mehr Götter findet ihr übrigens im Spiel Smite, welches vor einiger Zeit mit "Trials of the King Hercules" zum MMO wurde.

Bei Fight Of Gods handelt es sich um ein Indie-Spiel, das zumindest einen Blick wert ist. Welche Indie-Spiele auf keinen Fall in eurer Sammlung fehlen sollten, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.