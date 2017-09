Im Vorfeld der Veröffentlichung der Nintendo Switch, hat es viele kritische Stimme gegeben: Kann Nintendo die Erfolglosigkeit der Wii U hinter sich lassen? Funktioniert der Hybrid aus Heimkonsole und Handheld? Nicht wenige waren sich unsicher. Einer von ihnen ist ausgerechnet Tsunekazu Ishihara, der Chef der Pokémon Company.

In einem Interview mit Bloomberg verrät Ishihara, dass er nicht wirklich an die Nintendo Switch geglaubt hat. Gegenüber dem japanischen Unternehmen habe er deshalb frühzeitig seine Bedenken zu Worte gebracht.

"Ich habe Nintendo gesagt, dass die Nintendo Switch vor dem Verkauf kein Erfolg werden würde, weil ich dachte, dass im Zeitalter des Smartphones niemand eine Spielekonsole mitnehmen würde. Es ist offensichtlich, dass ich falsch lag", so Ishihara. Nachdem die Nintendo Switch den erfolgreichsten Start einer Nintendo-Konsole hingelegt hat, ist ihm klar geworden, dass der Schlüssel zum Hardware-Verkauf in der Software liegt.

Laut Ishihara können Spieler ihren Spielstil flexibel anpassen, solange es Software mit den höchsten Qualitätsansprüchen gibt. Aus heutiger Sicht sieht er deshalb umso mehr Potential in der Nintendo Switch, allerdings sollte jenes Potential "auch nicht überschätzt werden". In Zukunft wird die Pokémon Company trotz der anfänglichen Zweifel die Nintendo Switch in Form eines neuen Pokémon-Spiels unterstützen.

Die anfänglichen Zweifel lösen sich nach und nach auf: Die Nintendo Switch ist auf Erfolgskurs. Wer schon die aktuelle Nintendo-Konsole besitzt, kann sich zudem in diesem Jahr noch über das eine oder andere tolle Spiel freuen.