Über 18 Millionen Abonnenten sind nicht genug: Der Youtuber Markiplier kündigt an, dass er seine Live-Tour "You’re Welcome" ausbaut und dieses Mal sogar nach Europa kommt.

Die Show des eigentlichen Let's Players dreht sich weniger um Videospiele, sondern mehr um seine anderen Stärken. Im Vordergrund stehen demnach Improvisation, ein wenig Comedy, ein paar Tanzeinlagen und Interaktion mit den Zuschauern, so Markiplier selbst.

Nachdem die Tour im Juni schon ein großer Erfolg war, wird sie nun weiter ausgebaut. Schon im Oktober geht es mit neun zusätzlichen Terminen in den USA weiter. Danach folgt eine kurze Pause, ehe im Januar die Tour fortgesetzt wird. Für europäische Fans von Markiplier besonders spannend: Ab Februar ist der Youtuber zusammen mit seinem Team in Europa unterwegs, unter anderem auch zweimal in Deutschland (Köln und Berlin). Mancher Fan ist schon ganz aus dem Häuschen oder aber hat ganz andere Sorgen:

BUT IM BROKE — bekar (@bekwek948) 6. September 2017

"Oh mein Gott!! Ich bin aber pleite!"

Die genauen Termine und alle Infos zum Ticketverkauf erhaltet ihr auf der Webseite von Markiplier.

