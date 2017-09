Es ist keine Neuigkeit, dass Microsoft nicht nur auf dem europäischen Markt Probleme mit der Xbox One hat, sondern auch in Japan. In vielen Verkaufsketten ist die Xbox One beziehungsweise die Xbox One S ein echter Ladenhüter. Der Elektronik-Fachhändler Bic Camera aus Yurakucho hat deshalb eine ganz besondere Idee: Er preist die Xbox One S nicht als Konsole an, sondern als günstigen Ultra-HD Blu-Ray-Player.

Desperation: selling the Xbox one S as a movie player pic.twitter.com/hT7NIx1KIM — Gaijinhunter (@aevanko) 7. September 2017

Als "super günstig" und "empfehlenswert" bewirbt der Händler die Microsoft-Konsole und erwähnt lediglich in einem Nebensatz, dass die Xbox One S auch für Videospiele genutzt werden kann. Es ist demnach keine Konsole, die auch für Filme genutzt werden kann, sondern es ein Blu-Ray-Abspielgerät, mit denen Käufer auch Spiele wie Minecraft nutzen können.

Die große Frage: Funktioniert die umgekehrte Logik? Geht es nach den japanischen Wochencharts ist der Erfolg überschaubar. Während die Nintendo Switch an der Marke von 70.000 kratzt, landet die Xbox One mit gerade einmal 63 verkauften Geräten auf dem letzten Platz. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Käufer in Japan, die sich die Xbox One S tatsächlich für die Blu-Ray-Funktion gekauft haben:

Da die Xbox One S einer der günstigen Ultra-HD Blu-Ray-Player auf den Markt ist, könnte das eventuell den Verkaufszahlen auf Dauer ein kleines bisschen helfen.

Sony oder Microsoft beziehungsweise PlayStation 4 Pro oder Xbox One S? Während die aktuelle PlayStation-Generation ordentlich Leistung unter der Haube hat, bietet Microsoft eine Abspielfunktion für hochauflösende Blu-Ray-Filme.