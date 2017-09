Das Horror-Spiel Resident Evil – Revelations und die Fortsetzung Resident Evil – Revelations 2 erscheinen nach Angaben des japanischen Herstellers Capcom am 28. November 2017 für Nintendo Switch.

Im März wurde bekanntgegeben, dass die Neuauflage von Resident Evil – Revelations im Laufe des Jahres für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Nun verkündete Hersteller Capcom via Twitter, wann ihr das Horror-Abenteuer mitsamt Fortsetzung für Nintendo Switch erwarten dürft: „Holt den Horror vom Dock auf die hohe See – Resident Evil – Revelations 1 und 2 erscheinen am 28. November für Nintendo Switch“.

Bring horror from the dock to the high seas - Resident Evil Revelations 1 and 2 are coming to Nintendo Switch on November 28th! pic.twitter.com/WowABihbum — Resident Evil (@RE_Games) 6. September 2017

Wie die englischsprachige Webseite Gamerant berichtet, sollen die Spiele in Nintendos eShop für jeweils 20 US-Dollar zum Download angeboten werden - Hierzulande vermutlich 20 Euro pro Spiel. Außerdem erscheint Resident Evil - Revelations und Resident Evil - Revelations 2 voraussichtlich auch in Form eines Bundles im Handel, worin jedoch nur der erste Ableger physikalisch vertreten sein wird. Bei Resident Evil - Revelations 2 handle es sich hingegen um einen beiliegenden Download-Code.

Während der erste Ableger aufgrund seines Einfallsreichtums noch überzeugen konnte, wie ihr im Test: „Resident Evil – Revelations - Zurück zum Horror-Ursprung“ nachlesen könnt, trübt vor allem die Präsentation den Gesamteindruck des zweiten Ablegers. Im Test: „Resident Evil - Revelations 2 – Auf den Spuren der Klassiker“ erfahrt ihr genaueres.

"Nintendo Switch"-Besitzer müssen seit dem Erscheinen der Konsole größtenteils auf schaurige Gänsehaut-Momente verzichten. Das soll sich am 28. November 2017 ändern. Was euch in Resident Evil - Revelations 2 erwartet, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.