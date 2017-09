Die Gerüchte vom Juni haben sich bestätigt: L.A. Noire kehrt auf die Videospielbühne zurück. In einer Pressemitteilung kündigt Rockstar Games die Neuauflage des Detektiv-Spiels für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und HTC Vive an.

Das Video zeigt die Originalfassung des Spiels - Material von der Neuauflage gibt es bisher nicht.

L.A. Noire für die aktuelle Konsolengeneration umfasst das Hauptspiel mitsamt den Zusatzepisoden und einigen technischen Verbesserungen, darunter höher aufgelöste Texturen und neue Kameraeinstellungen. Die Version für die Nintendo Switch enthält außerdem einen Joy-Con-Modus mit Bewegungs- und Gestensteuerung, HD-Vibration und neue Breitbild- und Schulterkameraperspektiven sowie kontextabhängige Touch-Steuerung.

Auf der PlayStation 4 und Xbox One wird L.A. Noire in einer nativen 1080p-Auflösung wiedergegeben, während für die PlayStation 4 Pro und Xbox One X sogar 4K-Auflösungen ermöglicht werden.

Mit L.A. Noire - The VR Case Files erscheint außerdem eine Version exklusiv für die HTC Vive. Darin, so Rockstar Games, dürfen Spieler mit Protagonist Cole Phelps sieben Fälle des Hauptspiels noch einmal aus der Ego-Perspektive erleben. Alle vier Versionen erscheinen voraussichtlich am 14. November 2017.

Im Test von 2011 "L.A. Noire - Rockstars Antwort auf C.S.I. und Mafia" wusste das Spiel von Team Bondi und Rockstar Games zu überzeugen. Vor allem die Gesichtsanimationen haben damals zur technischen Spitzenklasse gezählt.

Ein Tatort, mehrere Verdächtige, viele Motive und dutzende Aussagen: L.A. Noire versetzt euch in die Haut von Cole Phelps, der im Laufe der Geschichte zahlreiche Kriminalfälle lösen muss.