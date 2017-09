Call of Duty - Infinite Warfare: Erweiterung "Retribution" angekündigt

Für den Mehrspieler-Shooter Call of Duty - Infinite Warfare erscheint am 12. September 2017 die voraussichtlich letzte Erweiterung "Retribution" zeitexklusiv für PlayStation 4. Etwa einen Monat später bekommen auch Besitzer eines PCs oder einer Xbox One die Gelegenheit den Zusatzinhalt auszuprobieren.

Bevor Hersteller Activision mit Call of Duty - WW2 zu seinen Wurzeln zurückkehren möchte, erscheint für Call of Duty - Infinite Warfare noch ein letzter DLC mit dem Namen "Retribution". Enthalten sind vier neue Karten für den Multiplayer und das finale Kapitel "The Beast from Beyond" für den kooperativen Zombie-Modus.

Das sind die neuen Karten:

Carnage – Eine postapokalyptische Rennstrecke an der kalifornischen Küste. "Carnage" bietet lange Sichtlinien und Umweltgefahren, inklusive einer Feuerfalle, die Spieler auf Kommando auslösen können, um ihre Gegner zu rösten.

Heartland – In "Heartland" treten die Teams in einer Simulation einer amerikanischen Kleinstadt, der Neuauflage der klassischen Karte Warhawk aus Call of Duty: Ghosts, gegeneinander an. Die Spieler können sich in der lokalen Eisdiele eine Süßigkeit holen und dann die Gegner auf der Straße mit einem Generator, der Schwarze Löcher erzeugt, ausschalten.

Altitude – Eine moderne, riesige Shoppingmall am Rande des Universums. In "Altitude" kämpfen die Teams um ein chaotisches Zentrum, bei dem schnelle Flankierungswege der Schlüssel zum Sieg sind. An den Rändern der Map strömen üppige Wasserfälle.

Depot 22 – "Depot 22" ist eine Wasserstelle am Ende der Zivilisation. Hier steht der Kampf auf mittlere Distanz auf einer mittelgroßen Karte mit drei Wegen im Vordergrund. Die Spieler können in der Kantine in den Nahkampf gehen oder Gegner per Wandlauf von einem fahrenden Zug aus angreifen.

In "The Beast from Beyond" kehrt der Ressigeuer Willard Wyler zurück, der die Spieler in einem neuen Horrorfilm gefangen hält. In dem Szenario befindet ihr euch in einer verlassenen Militärstation auf einem Eisplaneten und müsste Horden von Zombies abwehren. Versprochen werden unter anderem neue Waffen und Fallen.

Seid ihr an dem Shooter interessiert, werft doch einen Blick auf den Test: "Call of Duty - Infinite Warfare - Weltraumkriege, Online-Taktik und Zombie-Parks".

Für Call of Duty - Infinite Warfare sind bereits drei andere Zusatzinhalte erschienen. Welche das sind und was euch in den galaktischen Kriegen noch alles erwartet, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.