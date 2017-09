Gewinnspiel: Holt euch Monster Hunter Stories inklusive einem seltenen Amiibo-Set

Es gibt da so ein paar ganz besondere Namen in der Welt der Videospiele, die sofort für leuchtende Augen sorgen, wenn sie ausgesprochen werden. Monster Hunter gehört definitiv dazu! Dementsprechend groß war auch weltweit die Freude der Fans, als Publisher Capcom Monster Hunter Stories für Nintendo 3DS ankündigte.

Jetzt ist das Spiel endlich da und siehe da: Es ist mal wieder oberste Sahne, wie wir auch im Test "Monster Hunter Stories: So genial spielt sich die RPG-Variante" für euch erörtert haben.

Wenn ihr euch trotzdem nicht sicher seid, was euch mit dem Abenteuer erwartet, solltet ihr euch mal die kostenlose Demo aus dem Nintendo eShop runterladen. Mit folgendem QR-Code geht das auch ganz fix:

Nun ist es so, dass es in Japan, der Heimat des Spiels, ein sechsteiliges Amiibo-Bundle im Wert von circa 100 Euro gibt, mit dem ihr selbst in der deutschen Version verschiedene Boni freischalten könnt. Dumm nur, dass es halt am anderen Ende der Welt in den Läden steht und ihr so gut wie keine Chance habt, es zu besitzen, oder?

FALSCH!!!

Die Chance ist hier! Und jetzt! Nintendo möchte, dass ein Fan dieses Bundle geschenkt bekommt (also: Das Spiel mitsamt aller sechs Amiibos). Und da kommen wir nun ins Spiel! Eine kleine Gewinnspielfrage und etwas Glück trennen euch von dem tollen Preis, also, nicht lange zögern, schnell mitmachen! Hier die Frage:

Welches dieses Monster werdet ihr NICHT in einem "Monster Hunter"-Spiel antreffen?

a) Rathalos

b) Noktuska

c) Tigrex

d) Kelbi

Schickt uns die richtige Antwort per Mail an aktion@spieletipps.de. Bitte schreibt unbedingt in die Betreffzeile das Kennwort Rider und gebt in der Mail euren vollen Namen sowie eure Postanschrift bekannt. Andernfalls können wir euch die Gewinne nicht zukommen lassen. Einsendeschluss ist Montag, der 11. September um 23.59 Uhr.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. Aus den richtigen und vollständigen Einsendungen wird zufällig ein Gewinner ermittelt, den wir im Anschluss per Mail kontaktieren.

Mit Monster Hunter Stories wagt Capcom einen RPG-Ansatz in das ansonsten actionlastige Spielgeschehen zu integrieren. Das Konzept geht auf! Neben wunderschöner Grafik bietet das Spiel auch spannende Kämpfe, eine hübsche Geschichte und rundum tolle Unterhaltung.