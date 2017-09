Während der gamescom 2017 war der Startschuss für Aldi Life Games gefallen, jetzt gibt es die ersten Kampfangebote, mit denen der Discounter seine Duftmarke am Markt hinterlassen will: The Division, Watch Dogs 2 und Anno 2205 (Königs-Edition) für jeweils 15 Euro.

Dabei handelt es sich ausschließlich um die PC-Versionen, für die bei Aldi Life ein Code erworben wird. Den Code könnt ihr dann bei uPlay einlösen, da es sich bei den ersten Angeboten allesamt um Ubisoft-Spiele handelt.

Dieses Video zu Watch Dogs 2 schon gesehen?

Im Vergleich zu den aktuellen Preisen von Platzhirschen wie Amazon oder Steam unterbietet Aldi Life zumindest bei diesen drei Spielen die Konkurrenz deutlich:

Watch Dogs 2 für PC kostet aktuell (8. September 2017, 11 Uhr) bei Amazon 37,99 Euro und bei Steam 59,99 Euro. Ubisoft verlangt in seinem offiziellen Store 29,99 Euro, da sich der Preis durch eine aktuelle „-50 Prozent“-Aktion um die Hälfte reduziert. The Division gibt es für 19,98 Euro bei Amazon, während bei Steam 49,99 Euro fällig werden. Im offiziellen Store von Ubisoft werden 29,99 Euro für The Division verlangt. Die Königsedition von Anno 2205 kostet 24,98 Euro bei Amazon und 49,99 Euro bei Steam. Für ebenfalls 49,99 Euro können Käufer im offiziellen Ubisoft-Store in die Zukunft aufbrechen.

Mit diesen drei Eröffnungsangeboten kann Aldi Life also punkten – beim Rest des Angebots solltet ihr die Preise lieber vergleichen: Deutliche Schnäppchen haben wir bei unseren Stichproben nicht gefunden. Das bislang noch nicht besonders umfangreiche Angebot soll in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich erweitert werden.

Der Fokus liegt aktuell noch bei älteren Spielen, auch wenn sich Neuheiten wie Absolver oder Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm im Sortiment befinden.

Ihr wollt wissen, ob Watch Dogs 2 etwas für euch ist? Dann verschafft euch in der Bilderstrecke einen Einblick in die Hackerwelt von San Francisco. Die kommt diesmal deutlich bunter daher, als noch im ersten Teil, der in Chicago spielte.