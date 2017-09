Rollenspiel-Kracher zum Wochenende: Bethesda lässt euch auf dem PC via Steam und auf der Xbox One bis Montag die Skyrim - Special Edition kostenlos ausprobieren. Alles was ihr benötigt, ist ein Steam-Konto oder im Falle der Xbox One eine aktive Gold-Mitgliedschaft.

Auf der Xbox One könnt ihr den Gratis-Download einfach über den Marketplace starten und danach bis Montag das "Open World"-Spiel auf Herz und Nieren testen. Beim PC benötigt ihr ebenfalls nur einen Klick auf der Steam-Produktseite der Skyrim - Special Edition.

Inhaltliche Einschränkungen gibt es keine. Die Special Edition von The Elder Scrolls 5 - Skyrim enthält sowohl das Hauptspiel, als auch alle drei Erweiterungen, sowie weitere technische Verbesserungen. Ebenfalls mit an Bord ist eine umfangreiche Unterstützung für Modifikationen. Mehr Infos dazu erhaltet ihr im Test "Skyrim Special Edition: Schöne, neue alte Welt - für PC sogar gratis".

Wenn euch die nordisch angehauchte Welt von Skyrim gefällt, könnt ihr anschließend das Bethesda-Spiel mit einem Rabatt von fünfzig Prozent bei Steam oder auf der Xbox One erwerben. Auf dem PC liegen die Kosten demnach bei 20 Euro, auf der Konsole werden 30 Euro fällig. Euer Fortschritt wird übrigens komplett übernommen.

Wer einmal Skyrim mit Modifikationen erlebt hat, der möchte nur noch selten zurück. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch deshalb zwölfs Mods vor, die das Rollenspiel komfortabler und hübscher gestalten.