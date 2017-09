Im Rahmen des End of Summer Sales im Humble Store, bei dem ihr tolle Rabatte zu allerlei Spielen erhaltet, könnt ihr die erste Staffel des Adventures The Walking Dead für kurze Zeit kostenlos herunterladen.

Im Humble Store lassen sich zurzeit eine Menge Angebote zu dutzenden von Videospielen finden. Grund dafür ist der End of Summer Sale, welcher noch bis zum 21. September andauern soll.

Bis zum 9. September um 19 Uhr habt ihr außerdem noch die Möglichkeit euch Telltales erste Staffel von The Walking Dead kostenlos zu sichern. Alles was ihr dafür tun müsst, ist ein ebenso kostenloses Konto beim Humble Store anzulegen. Im Test: The Walking Dead - Ein Zombie-Abenteuer zum Verlieben erfahrt ihr, was das durchaus dramatische Abenteuer zu bieten hat.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Abseits des Zombie-Abenteuers lohnt es sich aber auch einen Blick auf die im Angebot befindlichen Spiele zu werfen. Einige Rabatt-Aktionen haben wir hier für euch zusammengefasst:

Natürlich befinden sich noch viele weitere Spiele im Angebot, die ihr euch möglicherweise nicht entgehen lassen solltet.

Eine Welt ohne Regeln, dafür mit Horden von wandelnden Toten kann hart sein. Dass muss auch der Protagonist von The Walking Dead am eigenen Leibe erfahren. Was die erste Staffel auch spielerisch zu bieten hat, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.